Esad'ın danışmanı: Almanya ve Fransa barışçıl çözümü Türkiye değil Suriye’yle görüşmeli

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Fransa ve Almanya’nın barışçıl çözüm konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil, doğrudan Suriye hükümetiyle görüşmesi gerektiğini belirtti.

Şaban, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Fransa ve Almanya’nın artık şunu anlaması gerektiğini düşünüyorum, eğer işbirliği yapmak veya Suriye’de barışın tesis edilmesinde rol almak istiyorlarsa Erdoğan ile değil Suriye ile konuşmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliği ve tüm dünyanın iyiliği için 'teröre karşı savaşan 'Suriye’ye yaklaşımlarını değiştirmeye çağıran Esad’ın danışmanı, “Avrupalı yetkililer artık gerçeği kavramalı ve Suriye’ye farklı davranmalı” dedi.

Türkiye’nin, göç krizini çözmekte Avrupa’ya yardımcı olamayacağını ve sadece AB’den gelen para sayesinde ekonomisini teşvik etmeye çalıştığını iddia eden Şaban, “Ben ayrıca Erdoğan’ın, Avrupa ülkelerinden daha fazla para almak ve zayıf ekonomisine yardımcı olmak için Avrupa’ya sunduğu verilerle ilgili çok sayıda soru işareti koymak istiyorum” diye konuştu.