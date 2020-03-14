BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.

BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasından Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var.