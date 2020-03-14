BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.
BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasından Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 17 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye, Irak, Lübnan ve Suriye'ye yapılacak uçuşların askıya alınacağını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.
BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasından Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var.
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