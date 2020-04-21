Rusya ve Türkiye'den Suriye’deki M4 karayolunda 5. ortak devriye

Yeni tip koronavirüs pandemisine karşın Rus ve Türk güçlerin, Suriye’deki M4 karayolu üstündeki ortak devriyeleri sürüyor. Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileri, M4 karayolunun İdlib içinde kalan kısmında 5. ortak devriyenin gerçekleştiği açıklamasını yaptı.