Rusya ve Türkiye'den Suriye’deki M4 karayolunda 5. ortak devriye

Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, “21 Nisan 2020’de, Halep ile Lazkiye’yi birbirine bağlayan M4 karayolunun İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi içinde yer alan kısmında 5. Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşmiştir” denildi.
Açıklamaya göre ortak devriyeye Rusya tarafından BTR-82A ve Tigr tipi zırhlı personel araçları katıldı. Rus-Türk ortak devriyesinin ilerleyişini, havadan Rusya ordusunun insansız hava araçları izledi.
Ayrıca Rus-Türk ortak devriyesinin tarafların ortak koordinasyon merkezi tarafından koordine edildiği kaydedildi.
M4 karayolu üstündeki Rus-Türk ortak devriyeleri, Rusya lideri Vladimir Putin’le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart’ta Moskova’da yaptıkları görüşmede varılan anlaşma doğrultusunda yapılıyor. Söz konusu devriyelerin ilki 15 Mart, ikincisi 23 Mart, üçüncüsü 8 Nisan, dördüncüsüyse 15 Nisan’da gerçekleştirilmişti.
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