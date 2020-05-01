Rusya ile Türkiye'den Suriye'de yeni ortak devriye

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, "22 Ekim 2019 tarihli Rus-Türk mutabakat hükümleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Haseke bölgesinde yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

İki ülke liderleri arasında 5 Mart’ta varılan anlaşmaya uygun olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, Halep’i Lazkiye’ye bağlayan M4 karayolu üzerinde de 7. Ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini bildiren Juravlyov, "Orta devriyeye Rusya tarafından 2 adet BTR-82A ve bir adet Tigr zırhlı araçları katıldı" dedi.

Devriye konvoyuna Rus insansız hava araçlarıyla destek verildiği aktarıldı.

İdlib bölgesinde, Türkiye kontrolündeki silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini kaydeden Juravlyov, Nusra terör örgütünün İdlib bölgesinde 4 kez ateş açtığını belirtti.