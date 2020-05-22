Ürdün Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Eymen es-Safedi'nin Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in ilhak planına karşı Safedi'nin 'Bu kararın uygulanmasını önlemek için uluslararası bir girişim başlatmak gerektiği' belirtildi.

Söz konusu girişimin uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümün gerçekleşmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Safedi, bu yolla ciddi ve doğrudan müzakere sürecine başlanabileceğine işaret etti.

Safedi, İsrail'in Filistin'i ilhak etmesi durumunda ise 'kapsamlı ve sürdürülebilir barış şansını yok edeceği' uyarısında bulundu.