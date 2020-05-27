'Deyr ez Zor'da DSG eşliğindeki ABD konvoyuna saldırı düzenlendi'

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) eşlik ettiği ABD ordusuna ait konvoyun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentinde silahlı bir grubun saldırısına uğradığı belirtildi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre Deyr ez Zor'un Ruşid köyünde kimliği belirlenemeyen kişiler, otomatik silahlar ve el bombaları ile ABD ordusuna ait konvoya saldırdı.

Saldırı sonucunda 3 ABD askeri ile 5 DSG üyesi yaralandı.

ABD Savunma Bakanlığı, SANA'nın haberini kesin bir dille tekzip etti.

6 Nisan'da, ortak devriye gerçekleştiren DSG üyeleri ile ABD'li askerlerin Haseke sınırları yakınlarında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı kaydedilmişti. Söz konusu saldırıda ABD’li bir subay ve iki DSG üyesinin öldüğü aktarılmıştı.