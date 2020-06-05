Jerusalem Post: Rusya, Türkiye, İran ve Çin, ABD'nin yaşadığı çöküş nedeniyle kutlama yapıyor

İsrail gazetesi Jerusalem Post, Rusya, Türkiye, İran ve Çin'in George Floyd protestoları ve yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ABD'nin yaşadığı çöküşten dolayı kutlama yaptığını yazdı.

Siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi sonrası ABD'nin çeşitli kentlerinde başlayan protesto gösterileri ve yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan süreci 'ABD'nin çöküşü' olarak niteleyen Jerusalem Post yazarı Seth Frantzman, Rusya, Türkiye, İran ve Çin'in protestolar nedeniyle kutlama yaptığını ve bu ülkelerin kazançlı çıkmak için ABD'deki mevcut krizi avantaja çevirmeyi amaçladığını belirtti.

SSCB'nin çöküşü sonrası ABD'nin dünyanın en güçlü ülkesi haline geldiğini ancak Rusya, Türkiye, İran ve Çin'in dünyanın yeniden çok kutuplu olacağı anı beklediklerini kaydeden Frantzman, "Bu 4 ülke, her zaman birbirine yakın çalışma çabası içinde oldu ve ABD'nin katılmadığı küresel forumlarda sık sık yan yana geldi. Bu ülkeler, ABD'ye karşı çabalarını koordine etmek için Russia Today, TRT, Tasnim ve Fars News ile Çin'in sayısız medya kuruluşu gibi köklü resmi basın kuruluşlarına sahip. Bu ülkelerin politikaları, yavaş yavaş ABD'nin altını oymayı ve kendi ajandalarını uygulamak için ABD'nin zayıf düşeceği anları beklemeyi öngörüyor" ifadelerini kullandı.

'ABD'nin varlığını azaltmasını bekliyorlar'

Türkiye'nin kriz sırasında Libya'ya silah ve Suriyeli paralı askerler gönderdiğini, Çin'in Hindistan'la olan sınır tartışmalarını alevlendirdiğini, İran'ın güç gösterisinde bulunarak Venezüella'ya petrol tankerleri gönderdiğini öne süren Frantzman, "Tüm bu ülkeler, pandemi kaynaklı ekonomik krizi kendi lehlerine çevirmeye çalışıyor. Rusya, savunma sistemlerini geliştiriyor, Türkiye ise İran, Malezya ve Pakistan'la ekonomik ilişkileri geliştirmek ve Akdeniz'deki rolünü artırmak istiyor. Mısır, Yunanistan, Kıbrıs, BAE ve Fransa, Türkiye'nin Akdeniz'de artan rolünü bastırmaya çalışıyor. ABD'nin müttefikleri, ABD'deki kaosun Washington'un yurtdışına odaklanma kabiliyetini azaltmasından endişe ediyor. Bu durum, ABD'nin varlığını azaltmasını bekleyen tüm ülkelerin oluşacak boşluğu doldurmaya koşacağı anlamına geliyor" dedi.

'ABD'nin rakipleri hazırlık içinde'

Doğu Libya'dan Afganistan'a, Asya'dan Afrika'ya kadar ABD'nin zayıf görülebileceği her yer için rakiplerin hazırlık içinde olduğuna dikkat çeken Frantzman, "Büyük dörtlü Rusya, Türkiye, İran ve Çin, durumdan faydalanmak ve gücünü artırmak için pozisyon almış durumda. Baba George Bush bir zamanlar yeni dünya düzeninde bahsetmişti, şimdiyse bu ülkeler ABD'nin oluşturduğunu dünya düzenini kaos ortamında gömmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.