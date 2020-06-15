Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuna kınama

Arap Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta yürüttüğü askeri operasyonunun 'Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini' ve 'uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu' öne sürdü.

Arap Birliği Genel Sekreterliği basın dairesinden, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’nin PKK unsurlarını takip etme bahanesiyle Kuzey Irak’ta yürüttüğü askeri operasyonu kınadı ve Türk askeri işgalinin Irak’ın egemenliğine yapılan bir ihlal olduğunu teyit etti" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin operasyonu Bağdat’taki yönetimle koordine etmeden gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada, Ankara’nın bu şekilde ‘uluslararası hukuku ve eşit derecede komşu Arap ülkeleriyle olan ilişkileri küçümsediğini' ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye'nin hem Suriye, hem de Libya ve Irak olmak üzere Arap ülkelerine yönelik askeri müdahalesi, tüm Arap ülkelerinde endişelere, inkara ve kınamalara yol açıyor ve Türkiye'nin yayılmacı hırslarını yansıtıyor" denildi.

Daha önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve PKK tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekâtı düzenlendiğini, operasyon sırasında 81 hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise Türkiye’nin hava müdahalesini, ülke egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.