Irak’tan Türkiye’ye kınama: Türk büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

TSK’nın dün kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Yıldız’a operasyonları kınayan resmi bir mektup teslim edildiği’ belirtildi.
Operasyonların ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, ‘hava saldırıları halkı terörize etti’ ifadeleri kullanıldı.
Foreign Ministry Summons Turkish Ambassador @FATIHYILDIZ_MFA to Iraq and Submits a Letter of Protesthttps://t.co/Kz0sFfVEWA— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) June 16, 2020
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