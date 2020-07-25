IKBY’de camiler yeniden ibadete açıldı

IKBY’de koronavirüs salgının dalgalı seyretmesi nedeni ile kısıtlamalar dönemsel olarak uygulanmaya devam ediyor.

IKBY’de salgın nedeni ile Mart ayında kapatılan camiler normalleşme adımlarının atılmasıyla Mayıs ayında yeniden açılmıştı. Ardından 18 Haziran’da vaka artışları nedeni ile camiler tekrardan kapatılmıştı.

IKBY Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada camilerde namaz kılacak olanların evlerinde abdest almaları, yanlarında seccade getirmeleri ve namaz sırasında sosyal mesafeyi koruması çağrısında bulundu.

Öte yandan IKBY’de toplam koronavirüs vaka sayısı 12 bin 38’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 464’e ulaştı. 6 bin 595 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.