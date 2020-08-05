Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde dün gerçekleşen patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 4 binden fazla kişi yaralandı.

2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği patlama sonucunda, patlamanın gerçekleştiği liman bölgesini ve çevresindeki yerleşim birimlerini büyük oranda tahrip oldu.

Patlama alanında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, liman bölgesinden hala dumanların yükseldiği görülüyor.

Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında 12 saat boyunca hayatta kalan bir kişi de kurtarıldı.

​Yayınlanan patlama sonrası görüntülerde de, patlamanın etki alanında büyük hasar meydana geldiği görülüdü.

AFP tarafından verilen bilgiye göre ise, Lübnan valisi patlamanın ardından 300 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu.

Beyrut'taki patlamada arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Liman bölgesi ve yerleşim birimleri büyük oranda tahrip oldu https://t.co/A9FwPk6Q8w pic.twitter.com/PlQQmisD0S — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2020

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