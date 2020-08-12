Beyrut Limanı, patlamadan bir hafta sonra kısmi olarak faaliyete başladı

Lübnan'da geçen hafta büyük patlamalar gerçekleşen Beyrut Limanı, bir hafta sonra kısmi bir şekilde faaliyetlerine yeniden başladı.

Lübnan'daki geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük zarara uğrayan Beyrut Limanı'ndaki 16 vinçten 12'sinin çalışmaya başladığını, limanın, kargosunu boşaltacak gemiler ve limandan mallarını alacaklar için faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Name, ayrıca ülkenin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak buğday stokları olduğunu belirtmişti. Halihazırdaki stoklarında 32 bin ton buğday olduğu bilgisini paylaşan Name, iki gün içinde Lübnan'a 110 bin ton daha buğdayın ulaşmasını beklediklerini kaydetmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolar yeni bir ivme kazanmış ve Hassan Diyab başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.