Irak, Türk askerlerinin geri çekilmesi için Arap müttefiklerinden yardım istedi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Mısır, Ürdün, Suudi ve Kuveytli mevkidaşlarının yanı sıra Arap Ligi ile, 'Ankara ile yüzleşme konusunda' diplomatik destek almak için temasa geçtiğini söyledi.

Hüseyin, Arap müttefiklerinden "tehlikeli gelişmelerden kaçınmak" ve "Türkiye'yi Irak'taki askerlerini çekmeye zorlayacak bir tutum" geliştirmek adına birlikte hareket etmek için talepte bulundu.

11 Ağustos'ta Türk Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil vilayetinde bulunan Sidakan bölgesine yönelik Türkiye'nin düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin öldürülmesini' kınayarak, "Türkiye'nin mütekerrir askeri ihlalleri Irak egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.

بيان صحفي



يرفض #العراق رفضاً قاطعاً، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به #تركيا بقصف داخل الاراضي العراقيّة في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في اقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة والذي تسبّب باستشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية البطلة. pic.twitter.com/t5QLodvWuh — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 11, 2020

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Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu hafta Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.