Eski porno yıldızı Mia Khalifa, Shakira'ya Beyrut patlaması karşısında sessiz kalmasının hesabını sordu

ABD'nin Lübnan asıllı eski porno yıldızı Mia Khalifa, filmlerinde kullandığı meşhur gözlüklerini Beyrut’taki patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarmasının ardından, yarım Lübnan asıllı bir başka yıldıza sitem etti.

Baba tarafından Lübnan asıllı olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı 171 can alan, 1500'den fazla can alan Beyrut patlaması karşısında sessiz kalmakla suçlayan eski porno yıldızı Mia Khalifa, dünyaca ünlü Latin pop yıldızını, Lübnan'ın en çok yardıma ihtiyaç duyduğu anda Lübnanlı kökenlerini unutmakla suçladı.

27 yaşındaki Lübnan doğumlu, ABD'li eski porno yıldızı, Shakira'nın Lübnan'daki insani yardım çalışmalarına para bağışlamasını yeterli bulmayarak, Beyrut sakinlerinin çektiği acıyı dünyaya duyurmayıp Lübnan'ı yüzüstü bıraktığını iddia etti.

Elas que lutem: Ex-porn star Mia Khalifa blasts ‘half-Lebanese’ Shakira for silence on Beirut port blast — RT World News https://t.co/7nn0Us0Dhg — AiW - Alien in White (@alieninwhite) August 13, 2020

Instagram'dan açıklama yapan Khalifa, Shakira'ya "Yarı Lübnanlısın ve tatillerde aileni Lübnan'a götürüyorsun, ama senin onlar için dünyada bir etki yaratmana en çok ihtiyaç duydukları tüm bu zaman boyunca sessiz kaldın" diye seslendi.

"Paranı bile değil, sadece sesini yükseltmen ve insanların bu trajedinin vehametini anlamasına yardımcı olman yeterli" diyen Khalifa, Shakira'nın 68 milyon takipçisi olan Instagram sayfasının ekran görüntüsünü de paylaştı.

Büyükanne ve babası Lübnan'dan ABD'ye göçen, ABD'de doğan babası Kolombiya'ya yerleşen Shakira, Ortadoğu kökenlerine şarkı ve şovlarında yoğun vurgu yapmasıyla da tanınıyor. Bu yıl Super Bowl arasında Jennifer Lopez'le birlikte cinsellik vurgulu sahne performansında bile Lübnanlı kökenlerine selam göndermiş ve zılgıt çekmişti.

Spain: Why haven’t you paid us €12m in tax that you owe?



Shakira: pic.twitter.com/BnRJlU2HvU — Benjamin Butterworth (@benjaminbutter) February 3, 2020

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