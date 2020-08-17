İsrail ordusu, Gazze’deki Hamas’a ait mevzileri vurdu

İsrail ordusu, patlayıcılı balonların fırlatılmasına karşılık olarak Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bazı gözlem noktalarının tankçı ateşiyle vurulduğunu duyurdu.

Ordunun basın dairesinden yapılan açıklamada, İsrail’e patlayıcılı balonların fırlatılmasına ve güvenlik çitinin yakınlarındaki olaylara karşılık olarak Gazze Şeridi’nde Hamas hareketine ait bazı gözlem noktalarının tankçı ateşiyle vurulduğu ifade edildi.

Ordunun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, “Gün içinde Gazze'den İsrail'e patlayıcılı balonlar fırlatıldı ve bu akşamın erken saatlerinde Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail sınırındaki güvenlik duvarının yakınında kışkırtıcı eylemler düzenledi. Buna karşılık olarak az önce tanklarımız, Gazze’deki Hamas’a ait gözlem noktalarını vurdu” ifadelerine yer verildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e aybaşından bu yana patlayıcı düzenekli balonlar fırlatılıyor. İsrail ordusu ise balonlu saldırılara karşılık olarak Hamas’ın Gazze’deki mevzilerini defalarca vurdu.