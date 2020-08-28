'Beyrut'taki patlama 90 bin öğrencinin eğitimini etkiledi'

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tarık el-Meczub, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın 90 bin öğrencinin eğitimini etkilediğini açıkladı.

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tarık el-Meczub, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay ile Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Meczub, yaptığı açıklamada başkentte meydana gelen patlamanın 90 bin öğrencinin eğitimini etkilediğini ve 30 okulun ağır hasar aldığını belirtti.

İhtiyaçların çok fazla olduğunu dile getiren bakan, UNESCO'dan destek istedi.

Genel Direktör Azoulay ise açıklamasında, Lübnanlı çocukların eğitimlerini güvenceye almak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos'ta çıkan yangın sonucu şiddetli bir patlama meydana gelmiş, 180 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmış, patlamanın yaşandığı bölge harabeye dönmüştü.