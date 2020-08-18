Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Patlamanın Hizbullah'ın silahları nedeniyle gerçekleşmiş olması imkansız

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, patlamanın Hizbullah'ın silah deposu nedeniyle yaşandığına ilişkin iddiaları "İmkansız" ifadesiyle değerlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkenin başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, en az 180 kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açan patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, patlamanın ‘Hizbullah’ın silah depolarından kaynaklandığı’ iddialarını değerlendirdi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Aun, patlamanın Hizbullah'ın silah depolarından kaynaklanma ihtimalinin 'İmkansız' olduğunu söyledi ve iddialarla ilgili olarak 'hayal ürünü' nitelendirmesinde bulundu. Aun ayrıca, Hizbullah'ın Beyrut Limanı'nda silah deposu bulunmadığını belirtti.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera’dan Giulia Segreti'ye konuşan Aun, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek her ihtimalin değerlendirileceğini ve tüm ipuçlarının araştırılacağını vurguladı.

'Bu tür olaylar insanların hayal gücünü tetikliyor'

Aun ayrıca, öne sürülen iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:

“İmkansız, ancak bu tür ciddi olaylar insanların hayal gücünü tetikliyor. Olay bir kaza gibi görünse de, her görüşü dinlemediğim yönünde suçlanmaktan kaçınmak istiyorum.”

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da, limanda silah deposu olduğu yönündeki iddiaları reddetmiş, “Patlamanın ardında İsrail’in olduğu ortaya çıkarsa bedel ödenecek” açıklamasında bulunmuştu.

'Yine de bütün ihtimaller değerlendirilecek'

Kazayla ilgili diğer senaryoları da değerlendiren Aun, patlamadan önce liman semalarında bazı uçakların görüldüğü yönündeki iddiaların 'inandırıcı olmadığını', yine de bütün ihtimallerin değerlendirileceğini söyledi.

Öte yandan, Lübnan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, olağanüstü halin başkentteki mevcut durum ve hükümetin istifası nedeniyle 18 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.

'Refik hariri cinayeti lübnan halkının hayatını ve olayların gidişatını çok etkiledi'

BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikast davasının bugünkü karar duruşmasına da değinen Aun şunları kaydetti: "(Hizbullah ve Suriye'nin suikasta karıştığı iddiaları üzerine) Bunlar havada uçuşan iddialar. İnsanlar suçluyu bilmiş olsalardı mahkemeye başvurmazlardı. Bir şey söyleyebilmemiz için mahkemenin kararını beklemeliyiz. Her ne kadar geciken adalet adalet değilse de Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin vereceği kabul etmeliyiz. Bu cinayet Lübnan halkının hayatını ve olayların gidişatını çok etkiledi."