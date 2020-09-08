Pompeo: BAE ve İsrail, ABD topraklarını ve Ortadoğu'yu korumak için İran'a karşı ittifak kurabilir

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, normalleşme anlaşması imzalayan BAE ile İsrail'in, ABD topraklarını ve Ortadoğu'yu 'İran'a karşı korumak için' ittifak kurabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin yorumda bulundu.

Fox News'e konuşan Pompeo, "BAE ve İsrail, İran'ı büyük bir tehdit olarak kabul ediyor, böylece artık bu tehdidin asla Amerikan kıyılarına ulaşmamasını veya Ortadoğu'da kimseye zarar vermemesini sağlamaya yönünde ittifak kurabilecek bir ilişki kurmanın bir yolunu buldular" ifadelerini kullandı.

Pompeo, ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğu 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.