Türkiye sınırındaki Rasulayn'da terör saldırısı: 4 ölü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçesinin merkezinde, postane müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Rasulayn'daki patlamada dört kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin üçünün kadın, birinin de yaşlı bir erkek olduğu belirtildi. Patlamada beşi ciddi olmak üzere 21 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlama sonucu işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

'İlçede ikinci bir patlama meydana geldi'

Bu arada SANA'ya konuşan kaynaklar, Rasulayn'da ikinci bir patlamanın yaşandığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre ilk patlamanın hemen ardından ilçe merkezinin girişinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Patlamada, ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

YPG/PKK, kontrol altında tuttuğu Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'daki sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.