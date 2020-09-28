Rusya: Suriye'deki militanlar İdlib ve Halep'te kimyasal provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında "Yasadışı silahlı oluşumların, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde zehirli maddeleri kullanarak yeni provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

Militanların, Halep bölgesindeki Beytarun ve İdlib bölgesindeki Bdama yerleşim noktalarında kimyasal saldırı mizanseni organize etmeyi ve ardından Suriye ordusunu sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamayı planladığını dile getiren Grinkeviç, şöyle devam etti:

"Rusya Uzlaştırma Merkezi, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrollerindeki bölgelerdeki durumu barışçıl yollarla çözme yoluna girmeye çağırıyor."