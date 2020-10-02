İsrail Turizm Bakanı 'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek istifa etti

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Netanyahu’ya güvenmediğini söyleyen Zamir,Netanyahu başbakan olduğu sürece İsrail'in koronavirüs krizini bitirebileceğini inanmadığını söyledi.

Turizm Bakanı Asaf Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini duyurdu.

Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım" ifadelerini kullandı.

Partisine ve Gantz'e sadık kalacağını söyleyen Zamir, Netanyahu başbakan olduğu sürece İsrail'in koronavirüs krizini bitirebileceğini inanmadığını yazdı.

Tourism Minister Asaf Zamir became the first Blue and White minister to quit Prime Minister Benjamin @netanyahu's government on Friday.https://t.co/KGd7DTX8OZ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 2, 2020

​Siyah Bayrak: Cesur bir adım

'Siyah Bayrak' olarak adlandırılan göstericiler hareketi, Zamir'in istifasını 'cesur bir adım’ olarak adlandırarak, Mavi-Beyaz İttifakı'nda kalanlara bakanın yaptığını yapıp 'Demokrasiyi savunma' çağrısı yaptı.

Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.

Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.

Geçen hafta bir bakan daha istifa edecekti

Jerusalem Post'un haberine göre Bilim ve Teknoloji Bakanı Yizhar Shay da geçen hafta istifa etmeyi değerlendirmişti. Ancak Gantz tarafından ikna edilerek vazgeçirilmişti.

Yasada ne var?

Salı günü mecliste kabul edilen yasaya göre ülkede karantina boyunca halk protesto için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaktaki gösteriye katılabilecek, protestolar 20 kişiyle sınırlandırılacak.

İsrailli muhalifler, protestolara kısıtlama getirilmesinin ülke demokrasisine zarar verdiği ve Kovid-19 bahane edilerek Netanyahu'nun politik çıkarlarına hizmet edildiğini dile getirerek karara tepki göstermişti.