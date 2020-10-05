İran: Karabağ için bir çözüm planı hazırladık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin barışçıl yollarla çözümü için bir plan hazırladıklarını belirtti.

İran haber ajansı Mehr’in aktardığına göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Dağlık Karabağ krizine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İran, çatışma başladığından beri her iki tarafa, bu uzun yıllardır süren anlaşmazlığın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını söylüyor. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve işgal altındaki şehirlerden asker çekme ihtiyacına saygı duyarak kapsamlı bir siyasi diyalog başlatmak için askeri çatışmanın derhal durdurulması gerektiğinin altını çiziyoruz. İran bu anlamda, söylediğim yapıya dayanan ayrıntılı bir plan hazırladı ve bu plan, her iki taraf ve bölge ülkeleriyle görüşmeler sırasında hayata geçirilecek.”

Hatibzade, planın detaylarını ve duruma dair başka ayrıntı vermedi.