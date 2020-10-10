Eski Suudi istihbarat şefi, İsrail-BAE normalleşmesine tepki gösteren Filistin Yönetimi'ni kınadı

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi ve Washinton Büyükelçisi Bender bin Sultan, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki gösteren Filistin Yönetimi'ni kınadı.

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi ve Washinton Büyükelçisi Prens Bender Bin Sultan, Filistin Yönetimi'nin İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına verdiği tepkiyi kınayarak, Filistin liderliğinin her zaman 'başarısız' olduğunu iddia etti.

Al Arabiya kanalına konuşan Bender bin Sultan, Filistin Yönetimi'nin sözgelimi anlaşma hakkındaki tepkisini 'sınırı aşma' ve 'kınanması gereken bir söylem' olarak değerlendirdi.

Bender bin Sultan, "Filistin davası haklı bir davadır, ancak savunucuları başarısızdır; İsrail'in davası haksızdır, ancak savunucuları başarılı olduklarını kanıtlamıştır. Bu, son 70 veya 75 yılda gelişen olayları özetliyor" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin başarısızlığının nedeninin Filistin Yönetimi liderliği olduğunu öne süren bin Sultan, "Gelip geçen Filistin liderliklerinin tarihsel olarak paylaştıkları bir şey var: Sürekli kaybeden tarafa oynuyorlar ve bunun da bir bedeli oluyor" dedi.