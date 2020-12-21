Suriye: Rusya ile Sputnik V aşısının sevkiyatını görüşüyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya ile Sputnik V aşısının sevkiyatını görüştüklerini, Suriye halkının Rusya’nın aşılarına Pfizer ve diğer aşılara kıyasla daha fazla güvendiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Sputnik V aşısı konusunda Moskova ile görüşüldüğünü söyledi.

Mikdad, “Suriyelilerin Spunik V ve diğer Rus aşılarını kullanabilmelerini umuyoruz, zira Suriye halkı Rus aşılarına Pfizer ve diğer aşılardan daha fazla güveniyor” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’dan koronavirüs aşısının sevkiyatının yapılmasını talep edeceklerini, Moskova ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirileceğini belirtmişti.