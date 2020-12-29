Suriyelilerden ABD devriyesine taşlı tepki

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariya'nın haberinde, "Kamışlı'nın doğusunda el-Kahtaniye yerleşimi yakınlarında yurttaşlar Amerikalı işgalcilerin devriyesinin yolunu keserek araçları taş yağmuruna tuttu" ifadelerine yer verildi.

ABD silahlı kuvvetleri, 'Demokratik Suriye Güçleri' (DSG) adı verilen silahlı oluşumlarla birlikte yasa dışı bir şekilde Suriye'nin petrol zengini kuzeyi ve kuzeydoğusunu kontrolünde tutuyor.

Şam, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını defalarca 'işgal' ve amacı petrol hırsızlığı olan 'devlet korsanlığı' olarak nitelendirdi.