İsrail Savunma Bakanı Gantz: ABD'den bir F-35 filosu daha satın almak istiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin ABD'den F-35 satın almak istediğini ve bunun için yeni bir fon hazırlandığını söyledi.

Bakan Gantz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Şu anda iki adet F-35 filomuz var, sanırım bunu genişleteceğiz. Amerikalılardan talebim de bu; bir filo daha satın almak ve oluşacak dengeyle ne yağacağımıza karar vermek."