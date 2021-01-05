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    İsrail - koronavirüs

    'Aşılama yarışında' dünya lideri konumundaki İsrail'den Moderna'ya onay

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    Ortadoğu
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    Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir aşı kampanyasının sürdürüldüğü İsrail'de, BioNTech-Pfizer aşısının ardından, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen aşının uygulanmasına onay çıktı. İsrail, Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu.

    Yaklaşık 9.3 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Kovid-19 aşısının ilk dozunu uygulayan İsrail, aşı kampanyasını hızlandırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar BioNTech-Pfizer aşısının uygulandığı ülkede artık vatandaşlar Moderna'nın ürettiği aşıdan da olabilecek. 

    Moderna'dan yapılan açıklamada, , İsrail ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde gerçekleşeceği bildirildi.

    ​Moderna aşısına onay veren üçüncü ülke

    Şu ana dek yalnızca ABD ve Kanada'dan onay alan Moderna aşısına ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat verildi. Böylece İsrail Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu.

    Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) ise 'hakkında bir çok soru işareti bulunduğu gerekçesiyle' aşıya onay çıkmamıştı. EMA, Moderna aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. 

    1 milyondan fazla kişi aşı oldu

    © REUTERS / Stephane Mahe
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    İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, geçen perşembe yaptığı açıklamada 1 milyon 370 bin kişinin Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulduğunu ancak aşının tam etkinliğine ancak ikinci dozun uygulanmasından sonra ulaşılacağını söylemişti. 

    Başbakan Benyamin Netanyahu ise bu alanda tüm rekorları kırdıklarını ve tüm dünyanın önünde olduklarını vurgulamıştı. 

    Ülkesinin aşılama sürecini başarıyla yürüttüğünü söyleyen Netanyahu, Kovid-19 salgınını yenmek için 5.5 milyon İsraillinin aşılanmasının yeterli olacağını ifade etmişti. 

    Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Our World in Data" adlı portalındaki verilere göre, İsrail, aşı yarışında diğer ülkelere kıyasla açık ara önde bulunuyor.

    Vaka sayıları artıyor

    Öte yandan, İsrail'de, eylül ayından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 8 bini aştı. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamada, 24 saat içinde 8 bin 308 vaka tespit edildiği bildirildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana üçüncü en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. 

    Salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla aralık ayında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilen ülkede Netanyahu hükümetinin daha sert tedbirler konusunda bu hafta içinde bir karar vereceği belirtiliyor. 

    İsrail'de 20 Aralık'ta sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler öncelikli olmak üzere Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlatılmıştı. İlk aşıyı canlı yayında Başbakan Netanyahu olmuştu. Ülkede 3 bin 338 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 426 binin üzerinde.

    İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze'de yaşayan 3 milyonu aşkın Filistinli ise aşı programına dahil edilmiyor. Bu durum, İsrail'in ahlaki, insani ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği eleştirilerine neden oluyor.

    Etiketler:
    Moderna, Pfizer, BioNTech, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, İsrail
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