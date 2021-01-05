'Körfez krizini sonlandıracak' KİK zirvesi başladı

Bu yıl Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan tarihi El Ula kentinde bir vadide inşa edilen dışı aynalarla kaplı Maraya Salonu'nda gerçekleştirilen KİK zirvesi için liderler, yerlerini aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman açılışta yaptığı konuşmada, Kuveyt'e ve ABD'ye Körfez'deki krizin çözümü için çabaları nedeniyle teşekkür ederek, nükleer faaliyetlerinde uranyum zenginleştirme kararı alan Tahran yönetimine yüklenerek, "İran'ın nükleer programı, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor" dedi.

Muhammed bin Selman, "Bugün bölgemizi kalkındırma ve çevremizi kuşatan zorluklara karşı çabalarımızı birleştirmeye en çok muhtaç olduğumuz gündür. El Ula Zirvesi'nde imzalanacak anlaşma, herkesin iş birliğiyle oluşan bu çabalar sayesinde sağlandı. Körfez, Arap ve İslam bölgesinin istikrarına yönelik dayanışmayı içeren bu anlaşma, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki kardeşlik unsurlarını pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından liderler, 41. KİK zirvesi sonuç bildirgesini imzaladı ancak bildirgeye ilişkin detay henüz paylaşılmadı.

Zirve'de dikkati çeken detaylar

Ula Vadisi'nin doğal güzelliklerini yansıtmak için büyük aynalarla tasarlanan dış cephesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilim kurgu filmlerindeki yapılara benzer Maraya Salonu önünde liderler, zirve öncesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

قاعة مرايا في العلا الحاصلة على أكبر مبنى عاكس في العالم ودخولها موسوعة غينيس 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/oXgfmvirKG — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 4, 2021

​Ön cephesi tam olarak 9 bin 740 metrekarelik aynadan oluşan ve çevresini serap gibi yansıtan 500 kişilik salon, ülkenin ilk UNESCO Dünya Mirası alanı olan El Hicir Arkeolojik Sit Alanı'na 22 kilometre uzaklıkta.

#قمه_العلا



قاعه مرايا العلا

التي تحتضن الثمه الخليجيه

فخامه وروعه وشي فضيع جداً pic.twitter.com/yZsCxRcJvp — 😔✋🏼 (@mohssen2015) January 5, 2021

​Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad AelSani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud el Said, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el Ahmed el Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katılıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, zirveye başkanlık ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de zirveye katılan isimler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması, kara ve hava tüm sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan "Körfez krizi"nin, 3,5 yılın ardından bugünkü KİK zirvesiyle resmi olarak sona ereceği ifade ediliyor.