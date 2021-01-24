BAE İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacak

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Abu Dabi hükümeti, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı aldı. Ancak inşa sürecine ve büyükelçiliğin ne zaman faaliyete gireceğine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacağını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE kabinesi, Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum başkanlığında Abu Dabi'deki Ulusal Saray'da bir araya geldi.

Hükümetin, İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı aldığı aktarılırken, inşa sürecine ve büyükelçiliğin ne zaman faaliyete gireceğine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Abu Dabi ve Tel Aviv arasındaki normalleşmenin ardından, BAE'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te mi yoksa Tel Aviv'de mi açacağı bir dönem tartışma konusu olmuştu.