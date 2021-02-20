İsrail’den, Suriye’de tutuklu kadının serbest bırakılması nedeniyle Rus Savunma Bakanı Şoygu’ya teşekkür

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Suriye’de tutuklu İsrail vatandaşı bir kadının evine dönmesine yardımcı olan Rus mevkidaşı Sergey Şoygu’ya teşekkür etti.

Gantz’ın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Hükümeti’ne, insani konudaki – İsrail vatandaşının Suriye’den evine dönmesine – yardımından dolayı teşekkür ediyorum” ifadesine yer verildi.

İki hafta önce Suriye ordusunun bir İsrailli kadını gözaltına aldığı haberini aldıklarını belirten Gantz, “Kadın, gönüllü olarak sınırı geçme kararı aldı. Bu, soruşturmayı sürdürdüğümüz bir olay” dedi.

İsrail’in, vatandaşını iade etmek için derhal temasa geçtiğini, söz konusunun güvenlikle ilgili olmayan insani bir konu olduğunu belirterek, “Rus mevkidaşlarımızla görüştük ve ben Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konuştum. Kadının İsrail’e dönmesi için çabalarından dolayı şahsen Şoygu ve Rusya hükümetine teşekkür etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da vatandaşının Suriye’de serbest bırakılmasına yardımcı olmasından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etmişti.