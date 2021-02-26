İsrail televizyonu: Umman Körfezi'nde bir İsrail gemisi, İran tarafından vuruldu

İsrail medyası, Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir geminin İran tarafından vurulduğunu öne sürdü.

İsrail ile İran arasındaki gerilim ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından sürerken, Tel Aviv'in, Washington'un Tahran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya muhtemel dönüşüne yönelik endişeleri sürüyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, "Washington'u müzakerelere dönmeye zorlamak için Umman Körfezi'ndeki İsrail gemisini hedef aldı" açıklamasında bulundu.

"Eğer bu İran tarafından gerçekleştirilen bir operasyonsa epey akıllıca" diyen yetkililer, saldırıyı, 'İsrail dışında çok daha büyük bir oyunla bağlantılı küçük bir operasyon' olarak değerlendirdi.

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu. ABD'de göreve gelen yeni yönetim, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme çağrısında bulunuyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Körfez ülkeleri, İran ile yapılacak muhtemel görüşmelere kendilerinin de katılmasını istiyor.