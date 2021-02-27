'ABD, Suriye'ye yönelik orta çağ kuşatmasını uygulamaya çalışıyor'

Rus milletvekili Sablin, Suriye'deki saldırının ABD'nin amaçları arasında terörle mücadelenin en son sırada olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Suriye-Irak sınırında düzenlenen hava saldırısı hakkında yorumda bulundu.

Sputnik'e konuşan Sablin, "Yeni bir şey yok. ABD'nin İran milis güçlerine saldırısı, Suriye'de güttüğü amaçlar arasında terörle mücadelenin, varsa da en son sırada olduğunun yeni bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

Sablin, "Ayrıca bu saldırının, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmeler öncesinde Tahran'a baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Müzakere masasındaki sopa, 'seçkin ulusun' en sevdiği aksesuar" yorumunda bulundu.

Rus milletvekili, "Irak'a olduğu gibi Suriye'ye de kimseler tarafından davet edilmeyen ABD, IŞİD'den beter, sivil Suriyelilerin başlarını kesen militanları silahlandırıyor. Yaptırımlarıyla Suriye'ye yönelik orta çağ kuşatması uygulamaya çalışıyor. Aynı zamanda işgal ettiği bölgede, açık bir şekilde bu ülkenin kaynaklarını çalıyor" dedi.

Aksine Rusya'nın, sivillere destek olmaya, sivillerin normal hayata, sığınmacıların da evlerine dönmesine yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Sablin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meşru hükümetin güçlerine ve müttefiklerine yönelik uyduruk bahanelerle düzenlenen saldırılar sıra dışı olmaktan uzak. Önceki Trump idaresinin de Şam'a saldırılarını kendi gözlerimizle gördük. Nobel Barış Ödüllü Obama döneminde de saldırılar düzenleniyordu. Cumhuriyetçi dekorasyonunun yerini Demokratların dekorasyonunun alması hiçbir şeyi değiştirmedi. ABD'nin uzun zamandır kanlı kaosa sürüklediği Irak'taki olayları bahane göstermek onlar için sıradan hale gelen bir ikiyüzlülük."