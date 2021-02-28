İsrail Savunma Bakanı, ülkesine ait gemide yaşanan patlamanın sorumlusu olarak İran'ı işaret etti

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) açıklamalarda bulunarak, bölgedeki gelişmeleri değerledirdi.

İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini iddia eden Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem" ifadelerini kullandı.

Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.