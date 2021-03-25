Kayıt
14:35 25 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, petrol sevkiyatını ve küresel nakliyeyi tehlikeye attı: En az 150 gemi bekliyor

    © AFP 2021
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044112676_0:0:1281:721_1200x675_80_0_0_17d69a93a91931b752e4edeacde4ed8e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202103251044112717-suveys-kanalini-tikayan-ever-given-petrol-sevkiyatini-ve-kuresel-nakliyeyi-tehlikeye-atti-en-az-150/

    Mısır'daki Süveyş Kanalı, Ever Given isimli 400 metrelik geminin karaya oturması yüzünden tıkalı. En az 150 geminin tıkanıklık nedeniyle rotalarına devam edemediği belirtirken, petrol ve gaz sevkiyatı yapanlar da olmak üzere lojistik planları tehlikeye giren şirketler, Ever Given işletmecilerinden yüklü tazminat talep edebilir.

    Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemi tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, dün sabah saatlerinde açılan deniz trafiği yeniden kapatıldı. 

    Evergreen, geminin şiddetli rüzgar nedeniyle yönünün saptığının ve karaya oturduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

    AFP'nin aktardığına göre, kanalın hizmeti sağlayıcısı şirket Leth Agencies, en az 150 geminin Ever Given nedeniyle rotalarına devam edemediklerini açıkladı. Kaza nedeniyle, birçok uluslararası şirketin milyarlarca dolarlık kargoları tehlikeye düşerken, lojistik zincirleri de gecikmelerden dolayı zarar ediyor. 

    Geminin sahibi şirket özür diledi

    Geminin sahibi Japon şirket Shoei Kisen Kaisha Ltd., kanaldaki tıkanmanın neden olduğu küresel kargaşa nedeniyle yazılı özür metni yayımladı. Açıklamada, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Süveyş Kanalı üzerinden seyahat eden ve seyahat etmeyi planlayan gemiler de dahil olmak üzere bu olaydan etkilenen tüm taraflardan özür dileriz" denildi. 

    Tazminat davası açılabilir

    Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ever Given'in sahibi ve sigortacıları, gemi hızlı bir şekilde yeniden su yüzüne çıkarılsa bile milyon dolarlık taleplerle karşı karşıya kalabilir. Buna göre, Süveyş Kanalı Kurumu (SCA), geçiş kesintiye uğradığı için Shoei Kisen Kaisha Ltd.'den tazminat talep edebilir. 

    Ayrıca, Kanal'da sıkışmış diğer gemilerdeki kargo sahipleri de bozulan malları veya teslim tarihlerinin kaçırılması nedeniyle zararlarının karşılanmasını isteyebilir. 

    Ünlü denizcilik dergisi Lloyd's List, Süveyş Kanalı'nın kapanması nedeniyle,  9 milyar dolar değerindeki malın bozulduğunu yazdı. 

    Deniz riski danışmanlığı şirketi Allianz Global Corporate & Speciality'nin (AGCS) Başkanı Rahul Khanna, gemi nedeniyle kanalda oluşan hasarların da şirketin başını derde sokabileceğini kaydetti. Ayrıca, çevre kirliliği de Evergreen şirketine pahalıya patlayabileceği ancak şimdilik gemiden herhangi bir sızıntı olmadığı belirtildi. 

    Petrol ve gaz sevkiyatı tehlikede

    Kanaldaki tıkanma, Ortadoğu'dan Avrupa'ya petrol ve gaz sevkiyatlarını da riske atıyor. Analitik firması Kpler, ham ve rafine ürünler taşıyan 20'den fazla petrol tankerinin de kesintilerden etkilendiğini açıkladı. Brent ham petrolünün fiyatı Perşembe günü 63 doların üzerindeydi. 

    'Geminin boşaltılması gerekebilir'

    Gemide bulunan 25 personel ve 2 kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yetkililer, kurtarma çalışmalarına bu akşam da devam edeceklerini açıkladı. İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan bir yetkili, eğer gemi çekilemezse, sular yükseldiğinde kargonun boşaltılması gerekeceğine işaret ederek, "İşçilerin gemiden konteynırları boşaltmak zorunda kalmamayı umuyor, zira bu işlem neredeyse bir gün sürer" dedi. 

    Şimdiye kadar, kurtarma çalışmalarının başarılı olamamasının nedeninin geminin pruvasının kanalın içine saplanmış olabileceği belirtiliyor. 

    Benzer bir kaza daha önce 2019 yılında da gerçekleşmişti. Almanya'nın Hamburg liman kentinde Elbe Nehri'ne demir atan bir kargo gemisi küçük bir feribotla çarpışmıştı. Feribotta ciddi hasar meydana gelirken, yetkililer kazanın rüzgardan kaynaklandığını belirtmişti. 

    Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10'u Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı'ndan geçiyor.  Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu olan Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor.

    Etiketler:
    Gemi, Süveyş Kanalı, Süveyş Kanalı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kent merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Devegeçidi Barajı, özellikle günbatımında oluşturduğu görüntüler nedeniyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
    Diyarbakır’da, balıkçı ve martıların balık avından tabloluk görüntüler
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet