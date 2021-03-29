İran ve Çin, 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2016 yılındaki Tahran ziyaretinde ilk defa gündeme gelen İran'ın Çin'in başlattığı 'Kuşak ve Yol' projesine katılımını öngören anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Pleased to welcome my Chinese friend & counterpart, FM Wang Yi, to Tehran.— Javad Zarif (@JZarif) March 27, 2021
Excellent exchange on expansion of global, regional and bilateral cooperation in the context of our comprehensive strategic partnership, culminated in the signing of a historic 25-year strategic roadmap. pic.twitter.com/ebMfxGyFHv
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