IKBY, Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın diğer bölgeleriyle ulaşımı askıya aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Irak'ın geri kalan bölgeleri ile arasındaki ulaşımı askıya aldığını duyurdu.

IKBY Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, IKBY ile Irak'ın geri kalan bölgeleri arasındaki ulaşım durduruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri, diplomatlar, IKBY'de ikamet eden ve tedavi görenlerin yanı sıra ticaret yapanların, Kovid-19 testi yaptırmaları kaydıyla bu karardan muaf tutulacağı belirtildi.