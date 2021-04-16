Rus ve Türk askerlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda 150. ortak devriye

Basın mensuplarına devriye faaliyeti hakkında bilgi veren Titov, "150. Rus-Türk devriyesi tamamlandı. Devriye, olağan şekilde gerçekleştirildi. Devriyeye Rus ve Türk taraflarından 10'un üzerinde askeri teçhizat ile 60'dan fazla asker katıldı" dedi.

Rus ve Türk askerlerin Kamışlı'ya 10 km mesafede bulunan sınır köyü Deyrun Ağa'da buluştuğunu belirten Titov, "Ortak konvoy, 4 saatte yaklaşık 60 kilometrelik güzergahta denetim yaptı ve daha önce varılan mutabakatlar uyarınca silahlı Kürt oluşumların bulunmamasının gerektiği Deyrun Ağa, Şadka, Babasi, Tel Sait, Zeymak yerleşimlerindeki durumu inceledi" ifadelerini kullandı.

Devriye sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait helikopterle hava desteği sağlandı. Bir helikopterin pilotu, "Uçuş, son derece düşük irtifada ve sorunsuz olarak gerçekleştirildi. En büyük zorluk, bölgede çok sayıda kuş bulunmasıydı. Bu durum, tüm mürettebatın büyük bir konsantrasyonla çalışmasını gerektirdi" diye konuştu.

Rus askerler devriyeye 'Tigr', 'Rıs' ve 'Tayfun' tipi zırhlı araçlarla katılırken Türk askerler Kirpi zırhlı araçlarıyla katılım sağladı.

22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.