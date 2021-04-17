İran devlet televizyonu Natanz saldırısının sorumlusunu açıkladı

Kanaldan yapılan açıklamada, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı failinin Reza Karimi isimli kişi olduğu belirtildi.

Haberde Kerimi'nin olaydan önce yurt dışına kaçtığı ve yakalanması için gerekli yasal çalışmanın başlatıldığı kaydedildi.

#Iran-ian state-controlled IRIB news agency publishes the "ID" of the person behind "Natanz nuclear facility sabotage"

Adds:

"Ministry of Intelligence has identified 'Reza Karimi', he fled the country before the sabotage" pic.twitter.com/mYtkOYGheZ — Aleph א 🔎 (@no_itsmyturn) April 17, 2021

Ne olmuştu?

11 Nisan'da sabah saatlerinde Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından akşam saatlerinde, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın 'terör eylemi' olduğunu duyurmuştu.

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra, 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu savunup intikam alacaklarını söylemişti.

Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesinin Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Natanz sabotajını resmen üstlenmemiş, "İsrail Başbakanı olarak, İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik soykırımsal hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" demişti.

Söz konusu tesiste cumartesi günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

'Saldırının sorumlusu tespit edildi'

Öte yandan Reuters ajansı, saldırının arkasındaki kişinin kimliğini tespit edildiğini bildirmişti. Nournews sitesinde yer verilen bilgilere göre söz konusu kişinin tutuklanması için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilmişti.