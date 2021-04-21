Suriye'de 'misyonunu' tamamlayan Beyaz Miğferler'e Kanada da mali desteği kesti

Kanada basınına göre, Kaide kolu Nusra'nın 'sivil' kanadı Beyaz Miğferler'in bir zamanlar en büyük destekçilerinden olan Kanada hükümeti, bir Ürdün mülteci kampında kalan 8 aileye ödediği küçük miktar maaş da dahil olmak üzere gruba sağlanan tüm fonları sessizce kesti.

ABD yönetimleri ile müttefikleri tarafından 'sivil kurtarma kahramanları' olarak sunulan Beyaz Miğferler'in Suriye hükümetine yönelik komploda misyonlarını tamamlamalarının ardından bir bir para muslukları kesiliyor. Aslında Kaide kolu Nusra'nın 'sivil' kanadı olan, Suriye hükümetine mal edilen kimyasal saldırılar gibi pek çok komployu tezgahlayan ve sahte görüntülerle Şam karşıtı propaganda yürüten Beyaz Miğferler, cihatçı güçlerin uğradığı yenilginin ardından ABD ve İsrail'in talebiyle götürüldüğü Avrupa ülkeleri ve Kanada'da da köşeye sıkıştı.

Canada, once one of the biggest supporters of Syria's famed White Helmets, has quietly ended all funding to the group - including a tiny stipend it was paying to eight families stuck in a Jordanian refugee camp. Our report https://t.co/vdgtboPcTa — Mark MacKinnon (@markmackinnon) April 20, 2021

Kanada gazetesi The Globe and Mail, liberal Justin Trudeau'nun başbakanlığındaki hükümetin Beyaz Miğferler'e sağlanan tüm fonları sessiz sedasız kestiğini duyurdu.

2018'de bazı üyeleri Suriye'den İsrail ve Ürdün üzerinden çıkarılan ve şatafatlı şekilde Kanada'ya ulaştırılan Beyaz Miğferler ilgili haberde Kaide'nin sivil propaganda kolunun 3 yıl sonra uğradığı akıbetle ilgili şöyle denildi:

"Suriye'nin meşhur Beyaz Miğferleri'nin bir zamanlar en büyük destekçileri arasında olan Kanada, bir Ürdün mülteci kampında mahsur kalan 8 aileye ödediği küçük miktar maaş bile dahil olmak üzere gruba sağlanan tüm fonları sessizce kesti."

The Globe and Mail, fonların kesilmesinin 'Beyaz Miğferler'in sahadaki sivilleri koruma ve kurtarma çabalarını sekteye uğrattığı' söyleminde ısrar etti.

Kanada 3 yıl önce Suriye'den tahliye edilen Beyaz Miğferler üyelerinden 50'si ile 200 aile üyesini almayı kabul etmişti. Kanada medyası, bunlar içinden hala ülkeye getirilmeyen 43'ünün akıbetini de sık sık gündeme taşıyor.

Daha önce Hollanda, 2018'de Suriye'deki tüm militanlara destek programlarını sona erdirirken Beyaz Miğferler'e de mali desteği kesmişti.

Beyaz Miğferler'in kurucusu olan İngiliz dış istihbarat servisi MI6 görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier, 2019 sonunda İstanbul'daki evinin yakınlarında ölü bulunmuştu.