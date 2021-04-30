Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na bankanın yüz milyonlarca dolarını hortumlama soruşturması

İsviçre'nin ocak ayından beri dürtüklemesi sonucunda nihayet Lübnan'da Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'ye kardeşinin şirketi aracılığıyla bankanın en az 300 milyon dolarını zimmetine geçirme suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Bir yandan iki yıldır her geçen gün daha da şiddetlenen tarihinin en büyük ekonomik krizi diğer yandan hükümet kuramama kördüğümündeki Lübnan'da Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'ye savcılık soruşturması açıldığı belirtildi. Soruşturma, İsviçre'nin Selame'nin erkek kardeşinin sahibi olduğu bir şirket aracılığıyla Lübnan Merkez Bankası'ndan 300 milyon dolardan fazla paranın hortumlandığına dair uyarısının sonrasında geldi.

Reuters'e konuşan Lübnan yargısından üst düzey bir yetkili, soruşturma kapsamında Merkez Bankası Başkanı'nın erkek kardeşi Raja'nın ofislerinin basılıp mühürlendiğini, bilgisayarlarla belgelere el konulduğunu söyledi.

Reuters, konuyla ilgili sorularına savcılık, Riyad Selame ve Merkez Bankası'ndan yanıt alamadığını belirtti.

Riyad Selame'nin suçlamaları reddettiği kaydedilen haberde, İsviçre başsavcılığının ocak ayında Lübnan Merkez Bankası'yla (Banque du Liban) bağlantılı devasa boyuttaki kara para aklama ve zimmetine para geçirme soruşturmasıyla ilgili Lübnan'dan adli yardım talep ettiği aktarıldı.

İsviçre'nin gönderdiği adli yardım talebini incelediğini belirten Reuters, suçlamaların odağında Raja Selame'nin sahibi olduğu Forry Associates şirketinin bulunduğunu belirtti. Buna göre İsviçre'de banka hesabı bulunan ve Lübnan Eurobond ve Hazine bonolarının satışından komisyon alan Forry Associates şirketine, 2002-14 yılları arasında ücret ve komisyon olarak kaydedilen işlemler için Merkez Bankası tarafından 326 milyon dolar ödendi. Forry'ye yapılan ödemelerin çoğu daha sonra Raja Selame'nin adına açılmış bir hesaba aktarıldı.

Yine Forry'den 2008-12 yılları arasında 7 milyon dolardan fazla para Raja Selame'nin adına açılmış bir hesaba transfer edildi.

Reuters "İsviçre Başsavcılığı, adli talebin içeriği hakkında ocak ayındaki açıklamasını tekrarlamak dışında herhangi bir yorumda bulunmadı. Riyad Selame'nin zanlı olup olmadığını söylemedi" diye yazarak ekledi:

"Ocak ayında Reuters'e konuşan Lübnanlı bir hükümet yetkilisi, İsviçreli yetkililerin Riyad Selame'nin para transferleri ile kardeşi ve yardımcısını soruşturduğunu belirtmişti. Selame ise para transferleriyle ilgili iddiaların 'uydurma' olduğunu söylemişti."

Buna göre Merkez Bankası Başkanı, ocak ayında savcılığa gönderdiği açıklamada, İsviçre adına kendisine gönderilen soruları yanıtlandığını ve Lübnan Merkez Bankası hesaplarından herhangi bir transfer yapılmadığını teyit ettiğini bildirdi. Lübnan devlet medyasının haberlerinde Başsavcı Hasan Kueydat'ın ilk bulguları şubat ayında İsviçreli yetkililere gönderdiği aktarıldı. O zamandan beri İsviçreli yetkililerden konuyla ilgili ayrıntılara dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Din ve mezheplere göre iktidarın paylaşıldığı siyasi sistemin çıkmaza saplandığı Lübnan'da ayyuka çıkan yolsuzluklara koşut 2019'da patlak veren mali krizin sebeplerinden biri de bankacılık sisteminin iflası. Lübnan para birimi dolar karşısında pula dönerken, yurtdışına para transferlerini bloke eden bankalar, yurttaşların mevduatlarına erişimlerini de kapattı. Mali kriz nedeniyle 2019'da başlayan protestoların ardından, döviz hesaplarından haftalık 200-300 dolar çekebilme limiti getiren bankalar, Kovid-19 pandemisi başlayınca mevduatların çekilmesini tamamıyla durdurdu ve Lübnan lirasına da limit koydu.

Bir yıl önce temerrüt ilan eden Lübnan'da nüfusun en az yarısı açlıkla mücadele ediyor.

İsviçre'deki soruşturma, Lübnan'ın finans sektörü ile çevresindeki siyasi sınıflara yönelik olarak Avrupa'da sürmekte olan veya açılması planlanan bir dizi soruşturmadan sadece biri.