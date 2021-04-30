Kayıt
20:19 30 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame (Riad Salameh)

    Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na bankanın yüz milyonlarca dolarını hortumlama soruşturması

    © REUTERS / Mohamed Azakir
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044397534_0:159:2925:1804_1200x675_80_0_0_8fc092232e659a227bbe4790a148524d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202104301044397594-lubnan-merkez-bankasi-baskanina-bankanin-yuz-milyonlarca-dolarini-hortumlama-sorusturmasi/

    İsviçre'nin ocak ayından beri dürtüklemesi sonucunda nihayet Lübnan'da Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'ye kardeşinin şirketi aracılığıyla bankanın en az 300 milyon dolarını zimmetine geçirme suçlamasıyla soruşturma açıldı.

    Bir yandan iki yıldır her geçen gün daha da şiddetlenen tarihinin en büyük ekonomik krizi diğer yandan hükümet kuramama kördüğümündeki Lübnan'da Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'ye savcılık soruşturması açıldığı belirtildi. Soruşturma, İsviçre'nin Selame'nin erkek kardeşinin sahibi olduğu bir şirket aracılığıyla Lübnan Merkez Bankası'ndan 300 milyon dolardan fazla paranın hortumlandığına dair uyarısının sonrasında geldi.

    Reuters'e konuşan Lübnan yargısından üst düzey bir yetkili, soruşturma kapsamında Merkez Bankası Başkanı'nın erkek kardeşi Raja'nın ofislerinin basılıp mühürlendiğini, bilgisayarlarla belgelere el konulduğunu söyledi.

    Reuters, konuyla ilgili sorularına savcılık, Riyad Selame ve Merkez Bankası'ndan yanıt alamadığını belirtti. 

    Riyad Selame'nin suçlamaları reddettiği kaydedilen haberde, İsviçre başsavcılığının ocak ayında  Lübnan Merkez Bankası'yla (Banque du Liban) bağlantılı devasa boyuttaki kara para aklama ve zimmetine para geçirme soruşturmasıyla ilgili Lübnan'dan adli yardım talep ettiği aktarıldı.

    İsviçre'nin gönderdiği adli yardım talebini incelediğini belirten Reuters, suçlamaların odağında Raja Selame'nin sahibi olduğu Forry Associates şirketinin bulunduğunu belirtti. Buna göre İsviçre'de banka hesabı bulunan ve Lübnan Eurobond ve Hazine bonolarının satışından komisyon alan Forry Associates şirketine, 2002-14 yılları arasında ücret ve komisyon olarak kaydedilen işlemler için Merkez Bankası tarafından 326 milyon dolar ödendi. Forry'ye yapılan ödemelerin çoğu daha sonra Raja Selame'nin adına açılmış bir hesaba aktarıldı.

    Yine Forry'den 2008-12 yılları arasında 7 milyon dolardan fazla para Raja Selame'nin adına açılmış bir hesaba transfer edildi.

    Reuters "İsviçre Başsavcılığı, adli talebin içeriği hakkında ocak ayındaki açıklamasını tekrarlamak dışında herhangi bir yorumda bulunmadı. Riyad Selame'nin zanlı olup olmadığını söylemedi" diye yazarak ekledi:

    "Ocak ayında Reuters'e konuşan Lübnanlı bir hükümet yetkilisi, İsviçreli yetkililerin Riyad Selame'nin para transferleri ile kardeşi ve yardımcısını soruşturduğunu belirtmişti. Selame ise para transferleriyle ilgili iddiaların 'uydurma' olduğunu söylemişti."

    Buna göre Merkez Bankası Başkanı, ocak ayında savcılığa gönderdiği açıklamada, İsviçre adına kendisine gönderilen soruları yanıtlandığını ve Lübnan Merkez Bankası hesaplarından herhangi bir transfer yapılmadığını teyit ettiğini bildirdi. Lübnan devlet medyasının haberlerinde Başsavcı Hasan Kueydat'ın ilk bulguları şubat ayında İsviçreli yetkililere gönderdiği aktarıldı. O zamandan beri İsviçreli yetkililerden konuyla ilgili ayrıntılara dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

    Din ve mezheplere göre iktidarın paylaşıldığı siyasi sistemin çıkmaza saplandığı Lübnan'da ayyuka çıkan yolsuzluklara koşut 2019'da patlak veren mali krizin sebeplerinden biri de bankacılık sisteminin iflası. Lübnan para birimi dolar karşısında pula dönerken, yurtdışına para transferlerini bloke eden bankalar, yurttaşların mevduatlarına erişimlerini de kapattı. Mali kriz nedeniyle 2019'da başlayan protestoların ardından, döviz hesaplarından haftalık 200-300 dolar çekebilme limiti getiren bankalar, Kovid-19 pandemisi başlayınca mevduatların çekilmesini tamamıyla durdurdu ve Lübnan lirasına da limit koydu.

    Bir yıl önce temerrüt ilan eden Lübnan'da nüfusun en az yarısı açlıkla mücadele ediyor. 

    İsviçre'deki soruşturma, Lübnan'ın finans sektörü ile çevresindeki siyasi sınıflara yönelik olarak Avrupa'da sürmekte olan veya açılması planlanan bir dizi soruşturmadan sadece biri.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kimi vatandaşlar temel ihtiyaçlar için dışarı çıkarken, kimileri de cuma namazı için caminin yolunu tuttu.
    Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği ve ilk cuma namazı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet