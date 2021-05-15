Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ABD Başkanı Joe Biden ilk kez görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin lideri Mahmud Abbas ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in saldırılarının ardından gerçekleşen görüşme Biden'ın başkanlık görevine geldiği tarihten itibaren iki lider arasındaki ilk görüşme oldu.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti. Söz konusu görüşme Biden'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki gerçekleşen ilk görüşme oldu.

Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.

Görüşme, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından sonra yaşandı. Joe Biden, sakinleşmeye yardımcı olmak için cuma günü bölgeye bir elçi göndermişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

Biden bugün ​İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.