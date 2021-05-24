Rusya: Teröristler İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, basın toplantısında “Teröristler 23 Mayıs’ta sözde insani yardım örgütü Beyaz Miğferler’in temsilcileriyle birlikte iki kamyonla Cisr eş Şuğur yerleşim birimine altı varil kimyasal götürdüler, bunların klor olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Karpov, böylelikle militanların Suriye hükümet güçlerinin sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmasını sağlamayı planladığını ifade etti.

Suriye’de devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.