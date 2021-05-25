İran'dan elektronik savaş tatbikatı: 'Gökyüzü Kalkanı 1400'

İran ordusu, geniş çaplı elektronik savaş tatbikatına başladı.
#Iran to hold 'Separ-e-Aseman 1400' #Military electronic warfare drills https://t.co/iqyM9li52N #ElectronicWarfare— Al-Masdar News (@TheArabSource) May 24, 2021
İran devlet televizyonunun haberine göre, orduya bağlı elektronik savaş birimlerinin katılımıyla İsfahan'da başlatılan "Gökyüzü Kalkanı 1400" adı verilen tatbikat, ülkenin büyük bir bölümünü kapsıyor.
Tatbikatta elektronik savaş alanında hücum ve savunma taktiklerinin uygulanacağı ve sistemlerin performanslarının test edileceği belirtildi.
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