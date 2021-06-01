Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'den Gazze ziyareti

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Gazze Şeridi'ni ziyaret ederek Hamas ve diğer Filistinli gruplarla görüşmeler düzenledi.

Birkaç saatlik ziyaret için Gazze'ye gelen Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ve kentteki diğer Filistin gruplarının liderleriyle son İsrail saldırılarının ardından varılan ateşkesin kalıcı olması, Gazze'nin yeniden imarı ve Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin konuları görüştü.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Gazze ziyaretinde kentin orta kesimlerindeki Zehra bölgesinde Mısır tarafından inşa edilmesi planlanan yerleşim konutları için teklif edilen arazide incelemelerde bulundu.

Abbas Kamil, kısa Gazze ziyaretinde basına herhangi bir açıklama yapmadı.