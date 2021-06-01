DSG, Menbiç'te göstericilere ateş açtı: 4 kişi hayatını kaybetti

RIA Novosti'ye konuşan Menbiçli bir kaynak, "DSG militanları, Menbiç'in merkezindeki Cezire meydanında göstericilere ateş açtı. Bunun sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 13 kişi daha yaralandı" ifadelerini kullandı.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğunu söyleyen kaynak, "Menbiç sakinleri, günlerdir DSG'nin eylemlerini protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenliyor. İnsanlar erkeklerin zorla DSG saflarına çağrılmasından rahatsız" dedi.

DSG, Menbiç'in giriş çıkışlarını kapatarak kentte sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Bir başka kaynak, Menbiç'in doğusundaki El Yasti yerleşiminde, DSG üyelerinin sivillere karşı silah kullanması ve tutuklamalı baskınlar düzenlenmesi üzerine yerel sakinlerin DSG birliklerini yerleşimden kovduğunu bildirdi.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tutumunu kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.