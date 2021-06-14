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    İsrail'de hükümeti kurma görevi, Netanyahu'nun rakibi Lapid'e verildi

    Yeni İsrail Dışişleri Bakanı: ABD'de Demokratlar bize kızgın, yol yordam değiştirmemiz lazım

    © AP Photo / Sebastian Scheiner
    Ortadoğu
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    İsrail'de yeni hükümetin ilk gününde Netanyahu'nun sırt çevirdiği Demokrat Parti'nin artık Beyaz Saray ve Kongre'yi kontrol ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Lapid, kızgın Demokratları geri kazanmaları ve Avrupa'da İsrail'i eleştiren herkesi Yahudi karşıtlığıyla suçlamayı kesmeleri gerektiğini söyledi.

    İsrail'de en uzun süre görev yapan Başbakan Benyamin Netanyahu'nun devri dün parlamentodaki güven oylamasıyla kapanırken, Netanyahu karşıtlığı dışında hiçbir ortak yönleri bulunmayan benzemezler koalisyonu hükümetinin Dışişleri Bakanı Yair Lapid İsrailli diplomatlarla biraraya geldi.

    Üst üste üç erken seçimde iktidarda kalmasını eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika icraatlarına borçlu olan Netanyahu, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın koltuğa oturmasının ardından düzenlenen dördüncü erken seçimle iktidardan giderken, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Biden'ın Demokrat Partisi'nin desteğini geri kazanma lüzumuna dikkat çekti. 

    Dışişleri Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde İsrailli diplomatlara hitap eden Lapid, Netanyahu'nun ABD'deki Demokrat Partililerle köprüleri attığını, şimdi İsrail'in onlarla muhatap olmanın yol yordamını değiştirmek zorunda olduğunu belirtti.

    Reuters'e göre "Cumhuriyetçi Partililer bizim için önemli, ama sadece onlar değil. Sizin de gayet iyi bildiniz gibi, kendimizi Demokrat Partili Beyaz Saray, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu bir Kongre ile karşı karşıya bulduk" diyen merkez solcu siyasi lider, "Ve bu Demokratlar kızgın" diye ekledi.

    Haaretz'e göre İsrail'in Avrupa ile ilişkilerine de değinen Lapid, "Herkesin Yahudi karşıtı olduğuna dair bağırıp çağırmak bir politika ve çalışma planı olamaz" vurgusunu yaptı.

    Mayıs ayında Hamas'ın Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinden Filistinlerin sürülmesi kararı ve Mescidi Aksa'daki cemaate saldırılmasına misilleme olarak Batı Kudüs'e roket atmasıyla İsrail'le tutuştuğu 11 günlük savaşta, ABD'de Filistinlilere destek gösterilerinin geniş katılım toplaması dikkat çekti. ABD'de Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanat milletvekilleri ve solcu gruplar, İsrail'e karşı 'apartheid devleti olmak, Filistinlilere karşı insanlık ve savaş suçu işlemek' suçlamalarını her zamankinden daha yüksek sesle dile getiriyor.

    İsrail'de yeni koalisyon hükümetinin başını aşırı sağcı Yamina lideri Naftali Bennett ile merkez solcu Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid çekiyor. Bennett 2 yıl yürüteceği başbakanlık görevini, Ağustos 2023'te Lapid'e devredecek. Netanyahu karşıtlığında birleşen Bennett-Lapid koalisyonu, aşırı Yahudi milliyetçisinden solcu-laik cepheye ve İslamcı Arap lidere dek farklı görüşlerden 8 partiden oluşuyor. Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin özellikle Filistin konusunda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle hükümetin ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor.

     

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