İsrail'in yeni dışişleri bakanı, ilk ziyaretini BAE'ye gerçekleştirecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yeni seçilen Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in iki ülkenin ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesinden bu yana ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştireceği belirtilerek, "Dışişleri Bakanı Yair Lapid önümüzdeki hafta bir İsrailli bakanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ve tarihi resmi ziyaretini gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi.

Lapid'in, 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek iki günlük ziyaretinde BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan tarafından ağırlanacağı belirtildi.