Rusya: Militanlar, Suriye’de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor

Kulit, Heyet Tahrir uş-Şam (HTŞ) örgütünün İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde kimyasal madde kullanarak provokasyon gerçekleştirmeye hazırlandığı bilgisini aldıklarını ifade etti.

Kulit’e göre, teröristler insani yardım örgütü olarak lanse edilen Beyaz Miğferler üyeleriyle birlikte yaklaşık 10 varil kimyasalı kamyonla Harim köyü yakınlarına getirdi.

Kulit, "Elde ettiğimiz bilgilere göre teröristler Cebel el Zaviye’nin güneyinde, Suriye hükümetinin sivillere karşı zehirli madde kullanmakla suçlanması için bir kimyasal saldırı mizanseni gerçekleştirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.