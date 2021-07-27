Macron'un telefonuna giren casus yazılımla ilgili hesap sormasının ardından, İsrail Savunma Bakanı, Fransa'ya gidiyor

İsrail basınına göre eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun temas kurduğu her ülke hükümetine satılmış gözüken NSO Group'un Pegasus casus yazılımının Fas tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cep telefonuna girmek için kullanıldığının ortaya çıkması, yeni İsrail hükümetini zorda bıraktı. Macron'un Pegasus skandalıyla ilgili yeni İsrail Başbakanı Başbakanı Naftali Bennett'ten soruşturma ve resmi açıklama talep etmesinin ardından, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'a Paris yolları gözüktü.

İsrail'den Gantz'ın yarın Fransa'yı ziyaret edecek ve Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşecek olmasıyla ilgili yapılan açıklamada "Lübnan'daki krizi ve İran'la nükleer anlaşma konusundaki gelişmeleri ele alacak. Bakana NSO meselesiyle ilgili son bilgileri verecek" denildi.

Gantz'ın Fransa ziyaretinin NSO vakasından evvel planlandığı ve Lübnan'da büyüyen ekonomik kriz ile ABD'nin olası geri dönüşüyle İran nükleer anlaşmasının canlandırılması çabalarına odaklandığı kaydedildi.

İsrail'de Pegasus gibi casus yazılımlar ve siber gözetleme teknolojilerinin ihracatı, Savunma Bakanlığı'nın yetki alanında.

İki hafta önce Yasak Hikayeler ve Uluslararası Af Örgütü'nün eriştiği sızdırılmış veri tabanını ortak araştırma için The Guardian ve The Washington Post gibi dünya çapında 17 medya kuruluşuna açmasıyla İsrailli şirket NSO Group'un hükümetlere verdiği bilinen casusluk hizmetlerinin gerçek çapı ortaya çıkmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dahil muhaliflerin özgürlüğüne, hayatına ya da canına mal olan gözetleme-takibi sağlayan Pegasus casus yazılımının onlarca hükümete ihraç edilmesini desteklediği için eleştiri oklarının yöneldiği İsrail, bakanlıklar arası kıdemli bir ekibi casus yazılımın olası kötüye kullanımını değerlendirmekle görevlendirdi.

NSO, haberleri 'yanlış varsayımlar ve doğrulanmamış teorilerle dolu' diyerek reddetti. İsrailli şirket, muhalif ve gazeteci gözetleme-takip için kullanıldığı 5 yıldır ayyuka çıkan Pegasus'un 'yalnızca devlet istihbaratı ve kolluk kuvvetleri tarafından terör ve suçla mücadele için kullanılmasının amaçlandığını' savundu.





