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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman

    İki Arap prensinin Katar'la rekabet ettiklerini sanması, açık artırmada Da Vinci'ye rekor kırdırdı

    © AA/ Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
    Politika
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    Aslında yakın arkadaş olan Suudi Veliaht Prensi ile BAE'nin fiili liderinin birbirlerinden habersiz açık artırmaya katılması ve karşısındakinin Katar Emirliği olduğunu sanması sayesinde Leonardo da Vinci'ye mal edilen bir tablonun fiyatının 450 milyon dolara fırladığı ileri sürüldü.

    Leonardo da Vinci'ye mal edilen 'Salvator Mundi' (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosunun 450 milyon dolar gibi rekor fiyata satılmasının sebebi ortaya çıktı.

    İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak tasvir eden Rönesans şaheseri için New York'taki Christie's müzayede evinde kasım ayında düzenlenen açık artırmaya Körfez'deki 'Soğuk Savaş' damga vurdu.

    Aslında yakın arkadaş olan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de facto lideri kabul edilen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, açık artırmada kıyasıya rekabete girdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
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    'YETER Kİ KATAR'IN OLMASIN'

    Selman ile Nahyan, karşısındakinin kim olduğundan habersiz karşılıklı fiyat artırdı. Zira iki prens de o sırada karşısındakinin Katar Emirliği olduğunu düşünüyordu.

    Sonunda tabloyu Suudi Veliaht Prensi adına fiyat artıran ve en yüksek rakamı veren Suudi Prensi Bader bin Abdullah'ın kazandığı New York Times gazetesine yansıdı. BAE lideri adına da bir temsilcisinin fiyat artırdığını aktaran Daily Mail, Nahyan'ın 1 milyar dolar harcadığı Louvre Abu Dabi Müzesi'ne Da Vinci'ye mal edilen tabloyu koymayı amaçladığını belirtti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    ‘Katar Emiri, Moskova’ya koruma almak için geldi’
    'İSTEDİĞİN KADAR YÜKSELT'

    BAE liderine yakın bir kaynak, Daily Mail'e şunları söyledi:

    ''Açık artırma tırmanmaya başladı. İki prens de o sırada karşısındakinin Katarlılar olduğunu düşünüyordu ve tabloyu kesinlikle Katar'a kaptırmak istemiyordu. O yüzden vekillerine 'İstediğin kadar yükseltebilirsin, yeter ki tabloyu al' talimatı veriyorlardı.''

    Katar-Doha
    © REUTERS/ Fadi Al-Assaad
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    '450 MİLYONDA BAE PES ETTİ'

    ''Fiyat 450 milyon dolara çıktığında BAE pes etti. Bunun bir rekor olduğu açıklandığında felaket ortaya çıktı. Nahyan, Selman'a 'Yahu fiyatı artıran ikimizmişiz, katıldığını bana niye söylemedin' dedi.''

    KATAR, SADECE 80 MİLYON DOLARA ALABİLİRMİŞ

    BAE sarayından kaynak, 'felaketin' bununla kalmadığını belirtti. Buna göre Rus oligark Dmitry Rybolovlev, 2013'te 127.5 milyon dolara aldığı tabloyu açık artırmaya çıkarmadan bir yıl önce Katarlılara 'Size 80 milyon dolara bırakırım' diye teklif götürmüş. Ama Katarlılar, tabloyu kendi koleksiyonları için fazla Hıristiyan bulup teklifi reddetmiş.

    BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan
    © REUTERS/ Muhammad Hamed
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    TASARRUF, YOLSUZLUKLA MÜCADELE DERKEN…

    Suudi Veliaht Prensi ise ülkesinde kemer sıkma programı uygulayıp yolsuzlukla mücadele adı altında gözaltı operasyonları düzenlediği dönemde Katarlılara teklif edilen fiyatın yaklaşık 6 katını ödemiş pozisyonda buldu kendini.

    VER TABLOYU AL SÜPER YATI

    Suudi Arabistan'da siyasi tepkilerin odağındaki MbS'ye bunun üzerine BAE lideri '450 milyon dolarlık 'Topaz' isimli yatımla tabloyu değiş tokuş edelim' önerisini getirdi. MbS'nin kabul etmesi sonucunda açık artırmadan bir hafta sonra 'Salvator Mundi', Louvre Abu Dabi Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

    İki haftalık ABD ziyareti gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ağırlandı. 27 Mart 2018
    © REUTERS/ Amir Levy
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    KATAR'IN TERCİHİ DA VINCI DEĞİL, NEYMAR

    Suudi kraliyetinin liderliğindeki blokun 10 aydır uyguladığı abluka ve yaptırımlardan etkilenmiş gözükmeyen Katar Emirliği ise sahibi olduğu futbol kulübü Paris Saint Germain'e Neymar'ı 222 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etmeyi tercih etti. Bu da dünya futbol tarihine şimdiye kadarki en pahalı transfer olarak geçti.

    DEVASA YATLAR KOLEKSİYONERİ

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'de
    © AA/
    Prens Selman takım elbiseyle Starbucks'ta
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    Bu arada Suudi Veliaht Prensi de dünyanın en lüks yatlarının koleksiyoneri oldu. Zira MbS, 2014'te 'Rus votka kralı' Yuri Shefler'den 'Serene' isimli yatı 550 milyon dolara, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski iş ortaklarından Ronald Tutor'dan 'Pegasus VIII' isimli yatı 60 milyon dolar olduğu sanılan bir fiyata satın almıştı.

    'EN PAHALI EV' DE ONUN

    Hızını alamayan MbS, 2015'te de 'dünyanın en pahalı evi' lakaplı bir Fransız malikanesi (Chateau Louis XIV) için 300 milyon dolar ödemişti.

    Etiketler:
    Salvator Mundi, Topaz, Louvre Abu Dabi Müzesi, Christie's, Dmitry Rybolovlev, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Leonardo da Vinci, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan
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