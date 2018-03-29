İki Arap prensinin Katar'la rekabet ettiklerini sanması, açık artırmada Da Vinci'ye rekor kırdırdı

Aslında yakın arkadaş olan Suudi Veliaht Prensi ile BAE'nin fiili liderinin birbirlerinden habersiz açık artırmaya katılması ve karşısındakinin Katar Emirliği olduğunu sanması sayesinde Leonardo da Vinci'ye mal edilen bir tablonun fiyatının 450 milyon dolara fırladığı ileri sürüldü.

Leonardo da Vinci'ye mal edilen 'Salvator Mundi' (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosunun 450 milyon dolar gibi rekor fiyata satılmasının sebebi ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak tasvir eden Rönesans şaheseri için New York'taki Christie's müzayede evinde kasım ayında düzenlenen açık artırmaya Körfez'deki 'Soğuk Savaş' damga vurdu.

El Salvator Mundi de Leonardo da Vinci https://t.co/mozej9B9HO fue comprado en Christie's por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, para ser exhibido en el Museo del Louvre de Abu Dhabi pic.twitter.com/cIwifpIq5R — Barnebys.es (@Barnebyses) 19 Aralık 2017

Aslında yakın arkadaş olan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de facto lideri kabul edilen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, açık artırmada kıyasıya rekabete girdi.

"UAE ruler Mohammed bin Zayed — Salman told friends that he made a deal that Tillerson would be removed from his position during meetings with Trump's son-in-law Jared Kushner." https://t.co/R9kqLTpc7w — Melo B. Times (@MeloBTimes) 22 Mart 2018

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Putin, Katar Emiri ile 2 yıl sonra ilk kez görüştü

Selman ile Nahyan, karşısındakinin kim olduğundan habersiz karşılıklı fiyat artırdı. Zira iki prens de o sırada karşısındakinin Katar Emirliği olduğunu düşünüyordu.

Sonunda tabloyu Suudi Veliaht Prensi adına fiyat artıran ve en yüksek rakamı veren Suudi Prensi Bader bin Abdullah'ın kazandığı New York Times gazetesine yansıdı. BAE lideri adına da bir temsilcisinin fiyat artırdığını aktaran Daily Mail, Nahyan'ın 1 milyar dolar harcadığı Louvre Abu Dabi Müzesi'ne Da Vinci'ye mal edilen tabloyu koymayı amaçladığını belirtti.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin ‘Katar Emiri, Moskova’ya koruma almak için geldi’

BAE liderine yakın bir kaynak, Daily Mail'e şunları söyledi:

''Açık artırma tırmanmaya başladı. İki prens de o sırada karşısındakinin Katarlılar olduğunu düşünüyordu ve tabloyu kesinlikle Katar'a kaptırmak istemiyordu. O yüzden vekillerine 'İstediğin kadar yükseltebilirsin, yeter ki tabloyu al' talimatı veriyorlardı.''

© REUTERS/ Fadi Al-Assaad ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isminden Katar'a dava

''Fiyat 450 milyon dolara çıktığında BAE pes etti. Bunun bir rekor olduğu açıklandığında felaket ortaya çıktı. Nahyan, Selman'a 'Yahu fiyatı artıran ikimizmişiz, katıldığını bana niye söylemedin' dedi.''

KATAR, SADECE 80 MİLYON DOLARA ALABİLİRMİŞ

BAE sarayından kaynak, 'felaketin' bununla kalmadığını belirtti. Buna göre Rus oligark Dmitry Rybolovlev, 2013'te 127.5 milyon dolara aldığı tabloyu açık artırmaya çıkarmadan bir yıl önce Katarlılara 'Size 80 milyon dolara bırakırım' diye teklif götürmüş. Ama Katarlılar, tabloyu kendi koleksiyonları için fazla Hıristiyan bulup teklifi reddetmiş.

© REUTERS/ Muhammad Hamed BAE: İran, İsrail ve Türkiye Araplara tehdit

Suudi Veliaht Prensi ise ülkesinde kemer sıkma programı uygulayıp yolsuzlukla mücadele adı altında gözaltı operasyonları düzenlediği dönemde Katarlılara teklif edilen fiyatın yaklaşık 6 katını ödemiş pozisyonda buldu kendini.

VER TABLOYU AL SÜPER YATI

Suudi Arabistan'da siyasi tepkilerin odağındaki MbS'ye bunun üzerine BAE lideri '450 milyon dolarlık 'Topaz' isimli yatımla tabloyu değiş tokuş edelim' önerisini getirdi. MbS'nin kabul etmesi sonucunda açık artırmadan bir hafta sonra 'Salvator Mundi', Louvre Abu Dabi Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

© REUTERS/ Amir Levy Suudi Veliahtı: Müttefikler istediği için Sovyetlere karşı Vahabiliği yaydık

KATAR'IN TERCİHİ DA VINCI DEĞİL, NEYMAR

Suudi kraliyetinin liderliğindeki blokun 10 aydır uyguladığı abluka ve yaptırımlardan etkilenmiş gözükmeyen Katar Emirliği ise sahibi olduğu futbol kulübü Paris Saint Germain'e Neymar'ı 222 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etmeyi tercih etti. Bu da dünya futbol tarihine şimdiye kadarki en pahalı transfer olarak geçti.

DEVASA YATLAR KOLEKSİYONERİ

Bu arada Suudi Veliaht Prensi de dünyanın en lüks yatlarının koleksiyoneri oldu. Zira MbS, 2014'te 'Rus votka kralı' Yuri Shefler'den 'Serene' isimli yatı 550 milyon dolara, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski iş ortaklarından Ronald Tutor'dan 'Pegasus VIII' isimli yatı 60 milyon dolar olduğu sanılan bir fiyata satın almıştı.

'EN PAHALI EV' DE ONUN

Hızını alamayan MbS, 2015'te de 'dünyanın en pahalı evi' lakaplı bir Fransız malikanesi (Chateau Louis XIV) için 300 milyon dolar ödemişti.